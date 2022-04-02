車迷反對美富商入主 家族成員涉歧視 迎賓擬場外示威

為「藍戰士」球迷的英國YouTuber Matissearmani，列出歷格斯家族至少3名成員各涉及不同歧視行為，包括父親約瑟夫曾形容穆斯林為「敵人」、兩名兒子杜特及彼特亦涉將新冠病毒稱為「功夫病毒（Kung flu）」，以及反對同性婚姻。

杜奧巴兒失蹤兩月

車路士球迷組織「WE ARE THE SHED」則決定在對賓福特賽前發起示威，稱不願看見在種族、宗教、性取向等，涉及歧視和偏激觀點的人營運愛隊，並呼籲球迷當日手持相關標語入場反對歷格斯家族入主。

另外，葡萄牙傳媒稱車路士名宿杜奧巴的兒子伊薩克已失蹤兩個月。21歲的伊薩克去年加盟葡甲科英布拉大學的B隊，1月通知球會將到法國參加中學考試後音訊全無。

般奴費南迪斯續約曼聯4年

另邊廂，曼聯明晨主場對李斯特城賽前，宣布與般奴費南迪斯續約至2026年6月，附帶一年延長合約選項。這名27歲中場剛帶領葡萄牙隊晉身世界盃決賽周，他承認「紅魔」最好時刻仍未來到，盼將來實現更多目標。據報他續約後周薪將多一倍至24萬鎊（約247萬港元）。般奴今仗將支援兩名未有入選英格蘭隊友賽大軍、養精蓄銳的拉舒福特及查頓辛祖攻堅。