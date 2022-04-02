阿古路拒任阿根廷助教 球迷身分赴世盃決賽周

阿古路承認獲邀加入阿根廷隊教練團，但已婉拒。他說：「我與阿根廷隊內所有成員關係要好，但不願每天以助教身分與球員一起。這角色現時不適合我，而且我亦未準備就緒。至於將來當球隊的形象或足球大使，我是樂意的。」

他去年10月尾在西甲為巴塞隆拿上陣迎戰艾拉維斯時，因感胸口痛楚退下火線，其後證實心律不正，於12月宣布「收山」。他說：「我現在仍需做定期檢查，但已開始在健身房練習，循序漸進的，已開始慢跑，不會跑得太多，而且已可以打板網球和高爾夫球。」

碧基擬復出四戰世盃

另外，巴塞中堅碧基據報考慮復出國際賽，或可連續4屆出席世盃。35歲的他在西班牙隊於2018年世盃16強出局後退出國家隊。他在國際賽上陣102次入5球，除曾助「鬥牛兵」在2010年世盃封王外，亦連奪2008和12年歐洲國家盃冠軍。

修夫基信三獅可破錦標荒

此外，英格蘭隊主帥修夫基稱，球隊近4年表現穩定，去年也獲得歐國盃亞軍，故此相信「只要有接近完美的表現」，便可結束自1966年世盃後，英軍一直在國際大賽無冠的傷痛。