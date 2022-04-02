三獅難圓世盃封王夢 門將防中成弱點 森巴兵稍佔優具冠軍相

在柏高看來，英軍近年躍進，很大程度得益自英超球會招攬哥迪奧拿、高普等最佳教頭，令球員的戰術視野比昔日現代化得多。然而這種潛力未能百分之百轉移至英軍，畢竟先不論主帥修夫基資質，單是偏向保守便跟曼城利物浦的進取風格相悖。或許說句公道話，英軍陣容不無缺陷，限制了修夫基的選擇，亦限制了登頂的最後一步。核心問題為門將，準確而言為門將腳下功夫，短傳猶豫、長傳冇準。其次乃防中或墮後中場，相對好些，但早前寫韋斯咸時提過迪格蘭賴斯傳球穿透力不足，佐敦軒達臣則較習慣利物浦的壓迫模式。

兩樞紐位置欠人才 不利比賽節奏

兩個樞紐位置變毒瘤，固然使後場展開攻勢淪為空談，更無法好好控制比賽節奏，於淘汰賽的強強對決中格外吃虧。

教練的夢想，大抵就像巴西那樣。扼守獨木關的艾乜臣及艾物臣，手腳綜合能力穩佔世上第一第二把交椅，就算敵軍搵南烈幫拖（請參閱《男兒當入樽》）也得面對雙倍難度。防中一樣具備頂尖人才，而且不止一個，是兩個，卡斯米路與法賓奴還附送闇黑技如小動作、攞牌界線、犯規阻反擊等，乃叫人恨得牙癢癢的恐怖。

意軍出局非不濟 缺兩將限制發揮

依此理由，一旦應編輯要求評冠軍相，不情不願的柏高唯有勉強點出森巴軍。勉強在於巴西絕非無懈可擊。鋒線比上不足比下有餘，似乎除了尼馬還是尼馬，也因傷患頻仍不復舊觀。無疑亦有新星準備上位，惟尚待於大場面證明實力。觀感近似連續第二屆在外圍賽出局的宿敵意大利，整體毫不拙劣，無奈左閘史賓亞蘇拿長唞，前線復有基艾沙重創，從推進組織至臨門一腳隨即趨向容易揣摩，欠缺突如其來難以捉摸的火花。簡言之，意軍兩度無緣世盃都沒那麼差，其間膺歐洲冠軍也沒那麼好；去夏預料倘遇西班牙或法國必陷苦戰，結果確實極度有運才擯走鬥牛軍。

狂牛爭冠還看走線 法國今非昔比

狂牛在卡塔爾仍有力爭雄，甚至隨時比去年更成熟，很期待巴塞三寶柏迪、加維與安素法迪同場，可惜求之未必得，並且直覺總是狂牛將因走線不利提早畢業。法國同樣符合奪標幾乎必屬前任盟主或東道主之條件，但近幾屆衛冕之師的下場嚇人，何况藍軍實力應該稍遜4年前。文首的德國又如何？費歷克複製執教拜仁時的瘋搶，屬賭博，卻切合麾下不宜陣地戰的特點，有可勝之道而無必勝把握。

賽期改變或影響眾將表現

不過講到尾，以上所說可能根本無關痛癢，真正X-factor為賽期。以往於休季勤王，踢完開心歇暑，心態和精氣神狀態均肯定跟今次迥異，猶如學生提早放暑假的怪誕。究竟一眾國腳將是全部年初四咁嘅樣，抑或儲氣博一鋪期望聲價十倍，換來肥約及豪門垂青？冠軍難測，人心更難測啊！

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。