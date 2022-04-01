美墨闖關 世盃今抽籤 29大軍出爐 餘3名額6月決出

世界盃分組賽抽籤 明晨00：00舉行

花旗兵相隔一屆返決賽周 普列錫感觸

美國隊下半場初段被哥斯達黎加隊連入兩球，以0：2敗走，賽後兩軍同是14戰得25分，但「花旗兵」得失球差比哥軍多6球，得以相隔一屆再闖決賽周，令主將基斯甸普列錫感觸不已。這名車路士翼鋒在5年前的最後一場外圍賽，因不敵千里達隊後無緣世盃而痛哭，他昨日與國家隊戰友慶祝前說：「現在感覺有點奇怪，我討厭落敗，但又真的很自豪。我急不及待出戰世盃，但先要在球會爭佳績。」

墨西哥隊在狼隊前鋒魯爾占美利斯射入12碼下，淨勝薩爾瓦多隊兩球，連續8屆出席世盃。前日率先出線的加拿大隊以0：1敗走巴拿馬隊，並因國際足協最新排名第38，落後排35的非洲球隊突尼斯，無緣成為決賽周第3檔次球隊，亦意味跌落第4檔次的他們在決賽周需面對更多高手。另外，加、墨、美三國隊將合辦2026年世盃，如無意外將連續兩屆亮相世盃。

哥斯達黎加轉戰附加賽

世盃至今已有29支球隊出線，由哥斯達黎加對新西蘭、秘魯對阿聯酋或澳洲，以及威爾斯對蘇格蘭或烏克蘭，在6月決出餘下3個席位（見表），最後勝方會被列入第4檔次。

世盃抽籤明晨舉行，嘉賓不乏名宿，包括巴西的卡富、德國的馬圖斯、伊朗的戴伊、尼日利亞的奧高查、澳洲的卡希爾、中國隊前帥塞爾維亞籍的米路天奴域等。班主為卡塔爾財團的巴黎聖日耳門（PSG），則有旗下前鋒基利安麥巴比拒絕出席抽籤儀式。這名法國隊前鋒今夏約滿PSG，盛傳將轉會皇家馬德里。此外，據報世盃以新冠病毒疫情，以及方便各隊調兵遣將為由，或仿效去年歐洲國家盃，將每隊大軍球員由23人增至26人。