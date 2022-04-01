Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
新冠疫情專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
體育
2022年4月1日星期五
英超群雄迎齋戒月 沙拿妙法保狀態 改午夜練體能 水晶宮軍醫籲從飲食着手
英超舊將艾寧頓憶昔日禁食遭歧視
沙拿暗示欲告別國際賽 埃及體育部長開腔挽留
曼聯今夏訪泰國澳洲踢3友賽 曼谷演雙紅會
港產國足戴偉浚捐物資援港抗疫
湖人征爵士爭入附加賽 占士未傷癒恐埋出局伏線
體壇快訊：維迪病癒備戰澳洲站
電視精選
美墨闖關 世盃今抽籤 29大軍出爐 餘3名額6月決出
巴神嘆意軍出局才被想起 稱「不代表有我便會贏波」
英軍將帥籲關注卡塔爾人權 世盃CEO批說法片面
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
英超群雄迎齋戒月 沙拿妙法保狀態 改午夜練體能 水晶宮軍醫籲從飲食着手
英超舊將艾寧頓憶昔日禁食遭歧視
沙拿暗示欲告別國際賽 埃及體育部長開腔挽留
曼聯今夏訪泰國澳洲踢3友賽 曼谷演雙紅會
港產國足戴偉浚捐物資援港抗疫
湖人征爵士爭入附加賽 占士未傷癒恐埋出局伏線
體壇快訊：維迪病癒備戰澳洲站
電視精選
美墨闖關 世盃今抽籤 29大軍出爐 餘3名額6月決出
巴神嘆意軍出局才被想起 稱「不代表有我便會贏波」
英軍將帥籲關注卡塔爾人權 世盃CEO批說法片面
英超群雄迎齋戒月 沙拿妙法保狀態 改午夜練體能 水晶宮軍醫籲從飲食着手
英超舊將艾寧頓憶昔日禁食遭歧視
沙拿暗示欲告別國際賽 埃及體育部長開腔挽留
曼聯今夏訪泰國澳洲踢3友賽 曼谷演雙紅會
港產國足戴偉浚捐物資援港抗疫
湖人征爵士爭入附加賽 占士未傷癒恐埋出局伏線
體壇快訊：維迪病癒備戰澳洲站
美墨闖關 世盃今抽籤 29大軍出爐 餘3名額6月決出
巴神嘆意軍出局才被想起 稱「不代表有我便會贏波」
英軍將帥籲關注卡塔爾人權 世盃CEO批說法片面
prev
next