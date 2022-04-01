曼聯今夏訪泰國澳洲踢3友賽 曼谷演雙紅會

歐洲球隊因疫情，過去兩年季前未有到訪亞洲，曼聯將相隔3年首次東來，亦是9年來首次再訪曼谷，戰畢「雙紅會」後移師墨爾本踢兩場友賽，包括15日對澳職球隊墨爾本勝利，以及19日鬥另一英超隊水晶宮。泰國本月起放寬入境限制，登機前毋須出示入境前72小時病毒檢測陰性證明，只須在抵埗當日及入境後第5天按要求檢測。另外，據報曼聯與27歲中場般奴費南迪斯達協議，將續約5年至2027年。「紅魔」則證實35歲老將卡雲尼日前於世界盃外圍賽觸傷小腿，下周日英超迎戰李斯特城勢缺陣。

雲佬下季接掌燕豪芬

而曼聯傳奇射手雲尼斯達萊昨落實下季接替季尾約滿的舒密特，出任燕豪芬主教練，簽約3年，是這名45歲荷蘭隊名宿首任主帥，亦粉碎加盟曼聯教練團的傳聞。「雲佬」過去3季任這支荷甲勁旅U19及U21梯隊教練，他早前提及執教風格深受曼聯名帥費格遜及曾教燕豪芬的已故英軍教頭卜比笠臣影響，盼將來也擁有這兩大名帥特質，「我在費格遜麾下一段長時間，由訓練場到更衣室，準備比賽過程中，學會如何保持高水平去比賽、用頭腦踢波」。