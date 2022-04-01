英超群雄迎齋戒月 沙拿妙法保狀態 改午夜練體能 水晶宮軍醫籲從飲食着手

齋戒月每年不同，今年於香港時間下周日（4月3日）展開，5月2日結束，其間教徒日出後至日落前不能飲食，對職業運動員而言若調節欠佳，會因脫水而疲累，身體機能減慢，甚至因生活習慣改變而失眠。英超三雄勢因此面對額外壓力，「一哥」曼城在國際賽檔期後復賽，馬列斯若未能保持勇態，恐不利爭取聯賽、英格蘭足總盃和歐聯三冠王；亦欲衛冕歐聯和稱霸英足盃的車路士，勢面對三線主力薛耶治、尼高路簡迪和魯迪格的健康問題；正向破天荒奪四冠邁進的利物浦，則冀望鋒將穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼能保持狀態。

曼城紅軍車仔不乏穆斯林

高普稱尊重球員信仰

沙拿每年於齋戒月期間，都有一套保持狀態的方法。他為了在白天禁食後恢復精力，勢再次改變日程，改於凌晨在家中健身室操練，紅軍領隊高普說：「宗教是私人的，我尊重球員信仰，無論禁食與否，他們總是很棒，訓練時充滿力量。」齋戒月期間，參與體力要求高的運動，健兒可在比賽日免禁食，沙拿便在2018年5月歐聯決戰皇家馬德里前這樣做。

水晶宮本月中於英足盃4強挑戰車路士，該隊中前場主將高耶迪和佐敦阿休是穆斯林，球會運動醫學部負責人伊克巴認同沙拿在午夜鍛煉的做法，他說：「吃畢晚飯等待數小時，食物被消化，有營養的血液便可輸送到需要鍛煉的肌肉，同時間可攝取足夠的水分和葡萄糖，運動後補充肌糖原儲存。」他又認為日落時避免大魚大肉，要食用小量快速釋放能量的食物，如棗、水果和意粉，日出前則補充低碳蔬菜如菠菜、羽衣甘藍等，紅薯、堅果、水果、燕麥和粥等亦有幫助，而為幫助吸收水分，宜從溶性片劑攝取額外電解質。

不明文准比賽中途服補充劑

英超認可組織支援穆斯林球員

水晶宮於上季英超作客李斯特城時暫停比賽，讓高耶迪和同屬穆斯林的「狐狸」中堅方芬拿服用能量補充劑。英國廣播公司（BBC）昨報道，今季縱使各聯賽沒有向球會明文規定，但若比賽不受影響，各隊隊長賽前可向球證提出在適當時間稍為休息。

BBC又報道，獲英超賽會和英格蘭足球聯會（EFL） 認可和資助的「體育運動穆斯林牧師（MCS）」組織，會為英格蘭各級聯賽共92間球會，就伊斯蘭教文化定時辦講座，亦會支援穆斯林球員。MCS董事總經理巴姆積（Ismail Bhamji）說：「 我們會提供禁食建議，又會討論他們在出戰和抱恙時，是否可獲豁免比賽。這些球員來自不同背景，我們需找到對所有人都有效的方案，以實踐他們的信仰。」