埃及投訴世盃外遭干擾 譴責塞內加爾球迷 沙拿「激光中」宴客出局

塞內加爾隊首回合作客0：1落後，次回合重返主場，憑早段對方一個烏龍球，於法定時間小勝1：0，兩回合計追成平手，加時雙方未有增添紀錄下，要互射12碼分勝負。埃及隊球迷首回合曾以雷射筆照射塞內加爾球員，昨仗主隊球迷準備大量雷射筆「反擊」，比賽時已不斷用激光騷擾埃及隊門將，至互射12碼階段變本加厲。

塞內加爾雙殺埃及闖決賽周

雙方頭兩輪都射失，埃及隊球員及門將持續被大量綠光照射，第一個操刀的沙拿炒高，雙方首兩輪均射失，埃及隊4輪主射終有3人宴客，沙迪奧文尼則射入奠勝一球，助塞內加爾隊12碼以3：1勝出，連續兩屆晉身世盃決賽周，亦繼非洲國家盃決賽後，相隔51天再以互射12碼挫埃及隊，沙拿再度飲恨不敵利物浦隊友文尼，且今屆世盃外出戰7場均未能取得入球。

沙拿離場時要由大批保安護送，埃及足總發聲明，稱已向國際足協及非洲足協投訴，譴責塞內加爾球迷行為惡劣，包括在埃及球員熱身時投擲水樽和石頭，在看台上又懸掛帶有種族歧視內容的標語，特別是針對沙拿，並指控他們賽前襲擊隊巴，致車窗玻璃破裂，有職員受傷。埃及足總稱已向當局提交相關相片和片段，球隊主帥昆洛斯則在賽後記者會宣布將會離任。

尼日利亞出局 球迷闖球場爆騷亂

同日其餘非洲區賽事亦具戲劇性，喀麥隆隊戰至加時補時階段絕殺對手，兩回合計以2：2逼和阿爾及利亞隊，以作客入球優惠晉級；加納隊同因取得作客入球晉級，他們憑阿仙奴中場湯馬士柏迪建功，以1：1打和尼日利亞隊，令「超霸鷹」繼2006年一屆後再次無緣決賽周。大批尼日利亞球迷因愛隊出局，衝入球場引起騷亂，有客軍球員遭投擲水樽及潑水，當地警方施放催淚彈；其餘兩支出線球隊分別為摩洛哥隊及突尼斯隊。