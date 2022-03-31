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2022年3月31日星期四
葡軍出線世盃 C朗十闖大賽鬆口氣 挫北馬其頓兼列種子 羅拔仔領波蘭登尾班車
國足世盃外煞科吞敗 戴偉浚首踢足全場展望將來
三獅友賽奏捷 修夫基：馬古尼被噓可笑
湖人半場失分63年來最多 附加賽勢危
盧柏迪古效忠西維爾拒成魔 普巴倘返祖雲需減薪
傅家俊操練轟149迎世界賽 港擬8月辦桌球國際賽
電視精選
埃及投訴世盃外遭干擾 譴責塞內加爾球迷 沙拿「激光中」宴客出局
基茲奧斯斥裁判小丑掟拍勢被罰
體壇快訊：FIFA資助港超檢測
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【明報專訊】（請看附圖）
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葡軍出線世盃 C朗十闖大賽鬆口氣 挫北馬其頓兼列種子 羅拔仔領波蘭登尾班車
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