湖人半場失分63年來最多 附加賽勢危

籃網挫活塞 艾榮返主場開齋

湖人今仗半場落後56：82，創球隊近63年來半場最高失分。當錫最後一節未上場，仍以34分、12個籃板、12次助攻，本季第10次締造「大三元」。湖人與聖安東尼奧馬刺同為31勝44負，惟因同岸對賽戰績較差遭擠出前10，晉級季後賽附加賽形勢響警號。名宿兼球評奧尼爾批評湖人毫無危機意識，沒有爭勝欲望，教練禾高亦說：「我們執行能力不足，不夠強硬、聰明、專注和拚命。」他稱明日對猶他爵士前，才評估占士及戴維斯狀况，決定二人會否復出。

而布魯克林籃網以130：123挫底特律活塞，艾榮回歸主場第2仗開齋，杜蘭特更錄得41分、5次助攻及11個籃板。密爾沃基公鹿有「字母哥」安迪度高安普獨取40分、6次助攻及14個籃板，作客以118：116險勝費城76人，他與杜蘭特同日以逾六成命中率取得最少40分，籃板及助攻同樣達10個及5次或以上，屬聯盟逾32年來首次。