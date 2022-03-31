三獅友賽奏捷 修夫基：馬古尼被噓可笑

科特迪瓦隊因水晶宮鋒將韋費特沙夏腿筋受傷，無緣「倒戈」英格蘭隊。英軍藉史達寧、奧尼屈堅斯及泰朗明斯建功淨勝3球，國際賽法定時間連續不敗增至22場。馬古尼賽前被質疑不應入選，大會賽前宣讀其名字以及他每次觸球時，都被主隊球迷報以噓聲。主帥修夫基說：「我想這種歡迎儀式絕對是個笑話，有些球迷受社交媒體或者球員在球會的表現影響，但馬古尼現在穿起國家隊戰衣比賽。他是頂級球員，將會克服過來。」

艾歷臣返病發球場 連續兩仗建功

丹麥隊則藉隊長基斯甸艾歷臣埋齋，於哥本哈根柏肯球場上演的友賽，以3：0大勝塞爾維亞隊。艾歷臣去夏在歐洲國家盃首場分組賽心臟驟停，逃出鬼門關後首返同一球場比賽，繼上周復出友賽負荷蘭隊後再次入球，他說：「我期待參加世界盃，但中間仍有很多比賽，會先專注應戰。」

基亞連尼領意軍反勝暗示告別

同樣無緣世盃決賽周的土耳其隊及意大利隊亦友賽，作客的意軍以3：2反勝，效力祖雲達斯的37歲隊長基亞連尼於76分鐘被換出時親吻隊長臂章，又稱「這些小伙子將為意大利足球寫上重要一頁」，疑暗示將退出國家隊。他18年來為意軍上陣116次入8球。