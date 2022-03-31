國足世盃外煞科吞敗 戴偉浚首踢足全場展望將來

在港出生的戴偉浚今仗首次踢足全場，但國足在上、下半場各失一球下負0：2，球隊全場7次射門未有中龍。戴偉浚表示遺憾未能以好的結果結束今屆世盃外，往後要努力踢出風格。被問到國足未來戰術方向時，他說：「我覺得還是以自己靈活、組織和體系打出來，就是以我為主。一切都聽從安排吧，自己會繼續努力訓練，希望以後有更驚人的表現。」

國足從2019年9月出戰次圈起，經歷納比、李鐵及李霄鵬3任主教練，在第3圈1勝3和6負，跟上屆同樣排小組尾二，但分數比上屆少一半，19個失球與越南隊並列第3圈最多，亞洲排名將由第9跌至第10，或影響未來大賽檔次。李霄鵬總結時承認「實力不夠強大」，需提升控制比賽節奏能力。

澳洲秘魯戰附加賽

哥倫比亞智利出局

亞洲區其餘賽事，沙特阿拉伯隊主場以1：0挫澳洲隊，在日、韓最後一輪失分下，沙特與伊朗隊各於小組居首。澳洲隊6月於第3名附加賽對阿聯酋隊，勝方與南美洲區第5的秘魯隊爭入決賽周。秘魯隊昨賽前領先哥倫比亞隊1分，終在主場以2：0挫巴拉圭隊，即使哥軍同日作客以1：0小勝委內瑞拉隊，秘魯隊仍闖附加賽。智利隊19分排第7，連續兩屆無緣決賽周。