葡軍出線世盃 C朗十闖大賽鬆口氣 挫北馬其頓兼列種子 羅拔仔領波蘭登尾班車

葡萄牙隊於世盃外歐洲區附加賽C組決賽，在波圖主場巨龍球場迎戰上輪爆冷淘汰意大利隊的北馬其頓隊。C朗曾呼籲全場球迷清唱國歌，他在賽前唱國歌後更怒吼，展示進軍決賽周決心。陣容星光熠熠的葡軍，有染疫病癒的39歲老將比比，聯同停賽刑滿的祖奧簡斯路復任正選。北馬其頓隊一如擊敗意大利隊的部署，先囤兵後場穩守突擊，但32分鐘在後場一次傳球失誤被C朗截球後，妙傳予曼聯隊友般奴費南迪斯撞射得手，半場領先1：0。北馬其頓隊落後下急攻反令後防更不穩，65分鐘被主隊再藉一次快速反擊，由迪亞高祖達於左路傳中予突破越位的般奴再下一城，鎖定2：0勝果。

C朗獻助攻 般費起孖奠勝

葡萄牙隊進軍11月底展開的卡塔爾世盃決賽周，37歲的C朗將可爭取自2004年來，連續10屆參與大賽決賽周，包括世盃及歐洲國家盃各5次，更可能是最後一次出戰世盃決賽周，同時有望與宿敵兼阿根廷隊球星美斯五度在世盃較量。C朗在社交網分享全隊賽後大合照，並說：「我們達成目標！將參加卡塔爾世界盃，這是我們應該出現的位置。感謝所有葡萄牙國民竭力支持。」

40歲伊巴謙無緣世盃拒談掛靴

至於世盃外歐洲區附加賽B組決賽，波蘭隊憑射手羅拔利雲度夫斯基射入12碼開紀錄，主場以2：0擊敗瑞典隊晉級，近30年來首次擊敗對方。在78分鐘為瑞典隊後備入替的伊巴謙莫域，無緣再戰世盃。這名40歲老將只曾出戰兩屆世盃決賽周，被問到會否在今夏掛靴時，表示只要保持健康和能貢獻，就希望繼續踢下去。

德荷第2檔次或處「死亡之組」

世盃決賽周32支球隊中，昨已誕生27隊，分組賽抽籤將於香港時間周六凌晨舉行。根據最新世界排名分4檔次，排名第8的葡萄牙成8支種子隊之一，其餘7隊包括東道主卡塔爾隊、比利時隊、巴西隊、法國隊、阿根廷隊、英格蘭隊及西班牙隊。德國隊及荷蘭隊跌入第二檔次，或會分到「死亡之組」。 除了歐洲球隊最多只有兩隊會被編入同組，其餘同一大洲國家不會列入同組。