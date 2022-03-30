勇士7仗6敗 伊古達拉轟陣容失衡 殘陣輸28分寫新高 斥只顧育苗漠視老將

勇士今場除了主將史堤芬居里繼續因左腳傷倦勤，基利湯臣、祖利蒙特格連及奧圖波特等人也高掛免戰牌，他們在第2節久攻不下，主帥卡爾更因不滿球證判決連吞兩次技術犯規而被逐，遭灰熊打出一波43：21的攻勢，半場已落後37：63。勇士在下半場未見起色，終以95：123落敗，以48勝28負暫列西岸第3，落後次席的灰熊5場勝差。

主帥卡爾被逐 落後灰熊5場勝差

勇士在2019年爭冠失敗，並於杜蘭特離隊後銳意培養新人接班，但是要同時做到培養新人與保持競爭力並不容易。曾助勇士三奪總冠軍、於2015年贏得總決賽最有價值球員的的伊古達拉，批評球隊對老將欠缺尊重，也指出並非將一切責任壓在年輕球員身上，就等於給他們成長機會。

雖然對球隊陣容年輕化的政策表示懷疑，但伊古達拉仍對部分年輕隊友的表現予以肯定，這名38歲老將表示佐敦普利已打出身價，有望簽下一份高額合同。今季因傷缺席49場常規賽的伊古達拉，在今場復出上陣16分鐘貢獻6分，為灰熊攻入21分的迪朗布克斯，賽後則諷刺對方在2019年被交易到灰熊後，一直拒絕為球隊效力，「我們有清晰目標，但他沒有。把他送回勇士做自己喜歡的事，這很好」。

加素爾或加盟提攜新人

儘管勇士近期戰績不佳，但名宿加素爾向球隊求職的消息，或能振奮士氣。征戰NBA長達19個球季的加素爾在去年退役，是湖人在2009及10年蟬聯總冠軍的功臣之一，現年41歲的他未有透露自己在勇士的職位，但豐富經驗肯定有助一班年輕球員成長，「我現在還不想急於做任何事情，我想感受一下，我想學習和觀察」。勇士舊將利華斯頓和巴保沙退役後，亦分別加入球隊管理層和教練團。

占士料無緣鬥獨行俠 一眉勢復出

另外，洛杉磯湖人教練禾高表示，前日在比賽中扭傷左腳踝的主將勒邦占士，今日鬥達拉斯獨行俠的上陣機會不大。不過，自2月中一直養傷的「一眉」安東尼戴維斯，昨日參與球隊練習，相信復出在望。

（NBA消息）