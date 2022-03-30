俄擬脫歐投亞洲足協 英政府3周內獲車路士買家資料

須獲AFC屬會一致同意

俄羅斯上月入侵烏克蘭後受各方制裁，歐洲足協禁止俄羅斯國家隊及球會參與旗下賽事至另行通知。據報俄方向體育仲裁法庭（CAS）上訴不果後，近期曾商討轉戰亞洲足協（AFC）的可能，但消息指未有定案。事實上，俄足協即使落實申請轉投AFC，仍須獲AFC屬會一致同意。

擴建史丹福橋納收購要求

另外，車路士俄籍班主艾巴莫域被英國政府制裁後，賣盤程序繼續，負責賣盤的The Raine Group稱，將在未來3周內向政府提交買家資料。據報入圍的投標方共4個，他們須提交收購後詳細計劃，包括擴建史丹福橋球場。

天空體育消息稱，英府擬為賣盤定限期，傳為下月第3周內。而「藍戰士」早前獲准在確保艾巴莫域不可獲益下重新售票，但因美國運通仍禁止客戶通過其公司購票，加上禁止該會現金交易，球迷只能以萬事達或Visa信用卡購票。

烏克蘭殘奧泳手賣金牌捐軍方

另外，3名俄羅斯前運動員昨被美方加入制裁名單，包括兩名冬季奧運冠軍及一名前世界拳王。至於去年東京殘奧男子100米蛙泳奪冠的烏克蘭隊泳手Yevhen Bohodayko，近日賣出金牌，將收益捐予烏克蘭軍方。