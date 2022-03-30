紅魔面試新帥 普捷天奴獲力撐 安歷基傳本周見工 冀領狂牛征世盃成障礙

PSG本季再度挑戰歐聯失敗，普捷天奴季末恐難逃被炒命運。法國足球記者Santi Aouna稱，普捷天奴日前已跟曼聯管理層接觸。英媒稱紅魔會在4月決定新帥人選，形容這名阿根廷籍教頭的任命，「比過去任何時候更為真實」，但球會據報向普帥表明不急於敲定新帥人選。

畢特：普帥掌熱刺獲認可

擁有英超執教經驗的普捷天奴，更獲得紅魔名宿撐腰。繼加利尼維利後，同為「92年黃金一代」的畢特亦認為母會應力邀普帥接掌，盛讚對方執教熱刺時，功力已獲英倫球壇認可，適合球會長遠發展，「他年輕而且充滿熱誠，比賽風格很適合曼聯。我曾在熱刺訓練場跟他共晉午餐，作為球員你會願意為他效命」。

西班牙隊教練安歷基亦被視為紅魔潛在新帥人選之一，英國天空體育稱，曼聯本周將安排這名51歲教頭面試。安歷基據報有意前往英倫執教，惟不願在年底世界盃前離開現有崗位，意味即使接受任命後仍需缺席近半季，或大大減低曼聯斟介意欲。另外，曾執教西班牙隊的西維爾主帥盧柏迪古，據報亦列入紅魔的新帥候選名單。

尹戈爾稱曼聯商業味濃 勸阻坦夏格

英媒報道，阿積士教練坦夏格上周已完成面試，他日前被荷蘭隊主帥尹戈爾勸喻不要接掌曼聯。曾在2014至2016年任教紅魔的尹戈爾說：「坦夏格是個好領隊，亦是曼聯主帥的好人選。不過，曼聯是一間商業味濃的球會，他應該選擇一間『足球會』，而非商業球會。」

馬古尼操練鬧笑話 修夫基續信任

此外，在曼聯狀態低迷的哈利馬古尼，近日於英格蘭隊參與「馬騮搶球」練習期間突踩停足球，再鬧出笑話。英軍主帥修夫基續對這名29歲中堅投信任票，稱不應否定他過去數年對球隊的貢獻，「他帶領我們躋身世界盃4強和歐洲國家盃決賽，毫無疑問能在最高水平表現自己。他去年秋天代表英軍仍交出表現，只是在球會遇到一些困難，當然這不代表一名球員可持續表現糟糕」。

（英超消息）