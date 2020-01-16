體壇快訊：李澤峰NCAA佩劍奪亞

黃杜配多哈賽16強止步

昨在世界乒乓球聯盟（WTT）球星挑戰賽多哈站，港乒代表黃鎮廷／杜凱琹在混雙16強以局數1：3不敵德國組合出局。杜凱琹隨後伙拍朱成竹出戰女雙16強則以局數3：2險勝，與另一香港代表蘇慧音／李皓晴攜手晉級8強。

ISL取消第4季賽事

香港游將何詩蓓已參加3季的國際游泳聯賽（ISL）昨在官網宣布，由於俄羅斯持續攻打烏克蘭，加上仍有員工被困於烏克蘭首都基輔的情况下，難以在2022年舉辦任何商業比賽，因此取消原定今年6月展開的第4季賽事，並延期至2023年舉行。

奧蘇重登世一寫歷史

桌球巡迴錦標賽昨在威爾斯展開，由於現任一哥的施比未能入圍參賽，因此奧蘇利雲肯定在下周一以46歲119日之齡重返世界排名第一，相隔3年再次登頂。奧蘇利雲將以「世一」身分出戰下月的世錦賽，不過他未能奪冠的話，其世界第一寶座便將拱手讓人。

新一姐邁阿密賽晉16強

即將成為新任世界一姐的波蘭籍球手施維雅達延續強勢，昨在邁阿密網球公開賽女單32強以直落兩盤6：0和6：3輕取美國的布蘭歌晉級，並與另一東道主球手嘉奧芙爭入4強。