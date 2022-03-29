艾榮主場解禁「意義大」 堅信自由選擇打針權利 座無虛席球迷力撐

由於艾榮堅持不打新冠疫苗，今季受紐約防疫規定所限，加上被會方內部停賽，初段只能作壁上觀，直到季中才以兼職球員身分在客場出賽。隨着紐約的疫苗政策放寬，艾榮昨日終於解禁獲准在主場鬥黃蜂的常規賽上陣，巴克萊中心球場座無虛席，艾榮出場時更獲全場歡呼。

表現低迷僅取16分 籃網不敵黃蜂

不過，艾榮昨仗表現平平，22次起手僅入6球，包括在三分線外9投1中，以不足三成的命中率得16分，籃網戰至最後一節終以9分之差不敵黃蜂，跟對方的戰績同為39勝36負，並因對賽戰績而跌落東岸第9。不過籃網在餘下7場常規賽中，有5場對手皆為勝率不足五成的球隊，故籃網仍有望爭取較佳排名爭入季後賽。

雖然籃網吞下敗仗，但艾榮仍指昨晚的比賽意義重大。自去年6月首次在主場披甲的他，堅信眾人有自由選擇的權利，「我不會視此為理所當然，這是歷史性的一刻，很感恩能夠跟我的兄弟並肩作戰。希望我可以啟發到其他與我處境相同、並一直堅持的人。」對於艾榮解禁，杜蘭特亦為隊友高興：「很開心看到他在主場比賽，所有球迷都十分興奮。」

占士負傷續戰 湖人反負跌西岸第10

至於洛杉磯湖人同日作客新奧爾良塘鵝，雖然一度領先23分，惟當家球星勒邦占士在上半場扭傷左腳踝後負傷續戰，球隊表現下滑之餘，更在最後一節啞火，終以108：116反勝為敗。目前湖人以31勝43負跌至西岸第10，落後第9的塘鵝半場勝差，而今季戰績為30勝44負的馬刺僅以1場勝差緊隨其後，「紫金軍團」隨時季後賽附加賽資格不保。

昨仗打足42分鐘並轟入39分的占士，直言在第2節搶進攻籃板時踩到雅臣希斯，左腳踝便感到痛楚，但明白這場比賽的重要性，所以撐足全場。被問到傷勢會否會影響接下來的比賽時，占士坦承無法確定，只能繼續接受治療，逐日觀察狀况。

除了西岸頭10位置競爭激烈，東岸龍頭亦於同日易主。波士頓塞爾特人昨在主場以134：112大勝明尼蘇達木狼，拿下六連勝；而「綠軍」受惠於直接競爭對手費城76人昨以104：114不敵聯盟第一的太陽，賽後以47勝28負升上榜首。