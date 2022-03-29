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2022年3月29日星期二
葡萄牙決戰北馬其頓爭入世盃 兩後防大將復出候命 將帥齊聲忌輕敵
加拿大相隔36年再闖世盃決賽周
秘魯哥倫比亞智利爭南美附加賽席位
沙拿文尼領銜生死戰 埃及殘陣再鬥塞誓保勝局出線
A組煞科惡鬥韓國 阿聯酋爭踢附加賽陷劣勢
雲迪積克質疑荷蘭轉踢3後衛 尹戈爾：主帥決定戰術
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【明報專訊】（請看附圖）
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