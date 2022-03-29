加拿大相隔36年再闖世盃決賽周

戴維斯直播見證喜極而泣

昨仗賽和即提前出線的加拿大隊，13分鐘便由首席射手拿連先開紀錄，效力布魯日的中場達莊保查蘭44分鐘再下一城，半場加軍以兩球領先。雷丁射手凱列特完場前7分鐘再添進帳，加上敵軍後衛馬里亞柏「擺烏龍」，加拿大隊終以4：0大勝，13戰得28分，繼1986年墨西哥世界盃後，第2次晉級決賽周。

戴維斯1月染疫後因心肌炎症狀無限期暫停訓練。他昨透過社交網直播，與球迷見證歷史時刻，在球證鳴哨完場後，鏡頭前的他頓時喜極而泣。這名拜仁慕尼黑後衛接受球會訪問時，透露近日已展開復康訓練，深信不久將來定可重返賽場，「身體已無礙，現正很努力地進行跑步、力量等無球訓練，希望能盡快回球場協助球隊，我會傾盡全力」。

美墨分途取勝 差1分出線

此外，美國隊憑基斯甸普列錫演「帽子戲法」，主場5：1大炒巴拿馬隊；墨西哥則一球小勝洪都拉斯隊。美、墨同得25分，以3分領先第4的哥斯達黎加隊，尚欠1分便可出線。