葡萄牙決戰北馬其頓爭入世盃 兩後防大將復出候命 將帥齊聲忌輕敵

葡萄牙vs.北馬其頓 有線601/661台 明晨02：45直播

葡萄牙隊上仗陣容不整下，仍在主場3：1淘汰土耳其隊，與以1：0絕殺意大利隊的北馬其頓隊，爭奪世界盃決賽周入場劵。葡軍此役勢有感染新冠病毒後康復的中堅比比，與上場停賽的右閘祖奧簡斯路復任正選。

敵軍曾爆冷挫德意

主帥山度士：什麼事都可發生

事實是當39歲的比比日前復操時，37歲隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）已對他說：「皇帝回來！比比回歸！小心！」令球隊似已瀰漫樂觀情緒，惟費蘭度山度士警告說：「這重要關頭的比賽並非說笑的。它就是決賽，什麼事情都可以發生，最重要是集中精神。北馬其頓就是一支擊敗歐洲冠軍意大利的球隊，其他的都不用累贅了。」

貝拿度施華則說：「北馬其頓過去5場世盃外作客比賽勝出4次，其中兩個對手是德國隊和意大利隊。他們充滿侵略性和信心，將向己隊施壓。」然而這曼城球星的強調葡軍的強項是球員身經百戰，將為爭取出席世盃而竭盡所能。

北馬其頓從未參戰世盃，去年也是歐洲國家盃新丁，在分組賽連負奧地利隊、烏克蘭隊和荷蘭隊，只入兩球失8球下包尾出局，其後老將彭迪夫退出國家隊，卻在中場艾利夫艾馬斯、中場伊尼斯巴迪希、前鋒查高夫斯基，以及右閘利斯杜夫斯基領軍後表現有聲有色，教練米利夫斯基表示：「我們明白自己的長處。我總會告訴麾下從比賽中獲得樂趣。」

瑞典鬥波蘭 伊巴謙復出

同日瑞典隊亦將在附加賽B組作客決戰波蘭隊，焦點是上場停賽此役復出的40歲老將伊巴謙莫域，與33歲的羅拔利雲度夫斯基互鬥射術。瑞典隊上仗主場與捷克隊激戰120分鐘後險勝1：0，或在體能上輸蝕，並有中場古路施夫斯基因傷上陣成疑。波蘭隊因俄羅斯隊遭禁賽而過關，日前在友賽逼和蘇格蘭隊1：1期間，前鋒米利克及中堅沙拉文同告掛彩退隊，並有中場基列治停賽，有利瑞典隊爭取凱旋。