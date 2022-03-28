艾榮勢續約籃網 解禁今返主場上陣 杜蘭特冀攜手爭佳績

面對將帥不和的熱火，籃網昨仗大部分時間處於上風，故艾榮和杜蘭特只打三節、合共攻入34分下，以15分之差勝出。近日紐約市防疫政策放寬，尚未接種疫苗的球員獲准作賽，艾榮今日終於能夠回復全職球員身分並於在主場鬥黃蜂，對此他亦相當興奮。目前籃網以39勝35負暫列東岸第8，距離第7的多倫多速龍僅有3場勝差，艾榮直言會在接下來的常規賽盡力爭取較高排名。

領軍滅火凱旋 常規賽爭更高排名

儘管艾榮因拒絕接種疫苗，今季被禁止在主場作賽，但籃網未有將他交易，這名星級控衛亦暗示今夏會跟球隊續約，「我在籃網感受到舒適和愛，我很喜歡這裏。當夏天到了，我知道我跟球隊會進行一些對話。」他笑言，自己不願離開隊友杜蘭特，「我不可能把我的兄弟獨自留在這裏。」

料19.2億頂薪續約4年

艾榮在2019年由塞爾特人加盟籃網，雙方簽下一紙4年1.365億美元（約10.7億港元）的合約，當中最後一季為球員選項，他可以跳出合同與籃網續約或以自由身轉隊。艾榮透露，去年籃網已經與他就續約進行談判，當時球隊開出4年1.86億美元（約14.6億港元）的頂薪合同，惟艾榮因沒有接種疫苗而不能比賽，相關談判也被迫叫停。按美國傳媒預測，若艾榮跳出合同再跟籃網續約，可簽下4年2.456億美元（約19.2億港元）的頂薪合同。

杜蘭特信MLB兩軍發聲助放寬

至於杜蘭特也喜見艾榮能夠在主場作賽，並期待跟這名隊友攜手帶領球隊爭取佳績，「對籃網和紐約的球迷來說，這段等待的時間很漫長，但看到我們的球員重返主場，實在意義重大」。他相信兩支同屬紐約的美國職業棒球大聯盟（MLB）球隊，是紐約放寬疫苗政策的因素之一，「我深信大都會和洋基在我們的城市極具影響力，所以我相信他們一起發聲，就能讓這件事受到關注」。

值得留意的是，大都會班主高漢（Steve Cohen）去年曾向紐約市長阿當斯（Eric Adams）的競選活動捐贈150萬美元（約1174萬港元），而洋基棒球事務主席利文（Randy Levine）曾是市政廳官員。

（NBA消息）