體壇快訊：吳安儀修畢教練課程

黃何配挑戰賽闖8強

世界乒乓球聯盟（WTT）球星挑戰賽昨續演多哈站正賽，港將黃鎮廷和何鈞傑在男雙16強以直落三局輕取瑞典組合晉級，8強與德國的邱黨／杜達交手，而吳柏男／林兆恒則以局數0：3不敵世界冠軍組合卡爾遜／科克出局。

祖拿坦仙杜胡稱霸瑞士賽

瑞士羽毛球公開賽昨日落幕，印尼4號種子祖拿坦在男單決賽激戰48分鐘下，以直落兩局21：12和21：18擊敗印度的帕萊封王，而印度2號種子仙杜胡在女單決賽以直落兩局21：16和21：8輕取泰國的寶姍蘭摘冠。

謝拉特紅軍慈善賽建功

利物浦主場晏菲路球場昨晨舉行慈善賽，由「紅軍」和巴塞隆拿兩軍傳奇隊交鋒。主隊由現執教阿士東維拉的謝拉特，於14分鐘射入12碼打開紀錄，敵鋒基奧雲尼完半場前扳平，而其隊友李華度其後藉射入極刑領軍反勝2：1終場。此役為利物浦上陣的還有加歷查、希比亞、路爾斯加西亞及古積特等，巴塞名宿則有戴維斯、沙維奧拿、比列堤、古利等。

橋本拳人返日上船

俄烏局勢持續，效力俄超的外援可暫時解約至6月底下，日本隊28歲中場橋本拳人昨落實回流，由羅斯托夫重返日職加盟神戶勝利船。勝利船同日宣布巴塞隆拿前中場沙治森柏因右膝前十字韌帶重傷，已完成手術需休戰長達8個月，橋本拳人來投可謂「及時雨」。