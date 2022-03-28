三獅21戰不敗寫隊史 修夫基冀卡尼破朗尼成就

3小將地標 干拿加歷查獻助攻

英格蘭隊是役派出3名「新丁」，包括正選的馬克古希及獲加彼德斯，泰歷米素爾亦於60分鐘後備入替。三獅兵團落後下憑勞基梳爾勁射及哈利卡尼射入12碼，以2：1反勝瑞士隊。除了馬克古希和米素爾，連同干拿加歷查，英軍有3名水晶宮球員。干拿加歷查首在國家隊正選交出首個助攻，馬克古希的頭槌攻門亦博得12碼。

落後朗尼紀錄4球

哈利卡尼於英軍上陣68場入49球，超越連尼加的48球，與卜比查爾頓並列成三獅史上次席射手，離首席射手朗尼的53球只差4球，事後連尼加於社交網送上祝福。卡尼稱未來一年對國家隊至關重要，盼更多上陣爭取更多入球。

修夫基亦期待這熱刺球星於世盃決賽周打破紀錄，「他就像是可打破紀錄的球員，在比賽時很冷靜和充滿信心，已習慣應對成為焦點」。

卡尼早前呼籲各界關注卡塔爾人道問題，有意跟其他國家隊隊長聯合響應，此事獲丹麥隊主帥曉曼歡迎，還建議球員可嘗試聯絡政界人士。