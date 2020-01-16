艾歷臣復出建功 國際賽續寫童話 287天後重返丹麥隊 冀外界聚焦表現劍指世盃

艾歷臣於去夏歐洲國家盃分組賽對芬蘭隊時突然心臟病發倒地，因而植入心臟除顫器及休戰一段長時間，今年1月底重返英超加盟賓福特，至今上陣3仗貢獻1次助攻。這名曾效力國際米蘭和熱刺的名將是相隔9個月再次代表丹麥隊，昨仗先列後備。

相隔10月建功難阻荷蘭奏捷

丹麥隊在上半場以1：3落後荷蘭隊，下半場隨即換入披上10號球衣的艾歷臣，在阿積士青訓及出道的他，巧合地首擊是重返舉行賽事的阿積士主場告魯夫球場，獲全場歡呼。他落場僅兩分鐘即在禁區內接應隊友傳中撞射破網，第一次觸球即轉化成入球。丹麥隊最終被荷蘭隊翼鋒貝雲積再入一球梅開二度，以2：4落敗。

這個入球是艾歷臣自去年5月底意甲為國際米蘭入球後，相隔10個月再次建功，上個國家隊入球更追溯至2020年11月15日。他現於丹麥隊累積37球，與名宿米高勞特立並列成隊史射手榜第6位。

艾歷臣上周曾確診感染新冠病毒，但最終趕及病癒上陣，他賽後稱很高興能證明仍有能力比賽，「以此方式完成重返國家隊首仗實在太好，這次復出我是有點激動，但過去10年我甚少缺陣國家隊賽事，感覺一直身處丹麥隊這個大家庭。希望不久將來外界將焦點放回我的職業球員表現，而非再關注我在歐國盃的事和病情」。

敵衛迪歷特佩服嘆證級數

丹麥隊已晉級世盃決賽周，下仗於周三主場友賽塞爾維亞隊，艾歷臣亦劍指再戰大賽，「我期待出戰世盃，但其間仍有很多比賽，要繼續專注準備」。曾效力阿積士的荷蘭隊後衛馬菲斯迪歷特，也敬佩艾歷臣在國家隊復出，「他經歷這麼多後能再代表國家隊上陣，令我深受觸動，比賽時是對他有尊重和敬意，該入球充分反映他的級數」。

（國際賽消息）