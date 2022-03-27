美斯再建功寫阿根廷隊史 領軍大勝談未來 暗示世盃後退出國際賽

已提前鎖定出線資格的「藍白軍」，上半場34分鐘由費倫天拿翼鋒尼高拉斯干沙利斯打開紀錄。這支兩屆世界盃盟主戰至79分鐘，由後備入替的迪馬利亞禁區外乖巧笠射拉開比數；3分鐘後，迪馬利亞再交出妙傳，美斯突破越位起腳「撻Q」仍成功轉化入球。阿根廷隊今屆世盃外保持16場不敗，以4分落後巴西隊居次席。

6月步入35歲的美斯，賽後被問到世界盃後的未來規劃時回應道：「不知道，我正思考即將會發生的事情。在卡塔爾（世界盃）後，需要重新審視很多事情。我現時目光放在下仗對厄瓜多爾隊，以及6月、10月備戰熱身賽，但世界盃後肯定會出現不少轉變。」美斯於2016年失落美洲國家盃後，曾與多名隊友宣布退出國家隊，但不足3個月後決定復出。外媒猜測美斯或在世界盃後審視國際賽生涯，屆時可能再次宣布退出國際賽。

法國友賽反勝科特迪瓦 基奧特建功續追亨利紀錄

而衛冕世界盃的法國隊昨晨友賽科特迪瓦隊，上半場19分鐘先被敵軍的阿仙奴翼鋒尼高拉斯比比先開紀錄，但僅落後3分鐘便由基奧特頂入頭槌扳平。這名車路士中鋒累積47個國際賽入球，只落後隊史射手亨利4球。法國隊下半場補時由效力法甲球隊摩納哥的新星曹亞文尼上演絕殺，以2：1險勝對手，周三將友賽另一非洲球隊南非。

上仗吞下世界盃中北美洲區外圍賽首敗的加拿大隊，明早主場迎戰牙買加隊，只需1分便可提前一輪鎖定出線席位。加拿大隊此前只曾亮相決賽周一次，在1986年墨西哥世界盃分組賽止步。

否認涉種族歧視 36歲哥斯尼宣布掛靴

此外，36歲阿仙奴前隊長兼法國前國腳哥斯尼，1月遭波爾多釋出後，遭波爾多球迷組織指控涉種族歧視，他日前發聲明否認，同時宣布結束18年球員生涯。