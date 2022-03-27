體壇快訊：蘇李配多哈賽晉正賽

傑志友賽悶和武里南聯

正於泰國集訓的傑志昨出戰第2場熱身賽，與泰超榜首武里南聯互交白卷。「藍鳥」面對缺少泰國隊成員的主隊，上半場有門將保羅多次瓦解對方埋門，換邊後轉守為攻，頻以兩邊策動攻勢，惟未能取得入球，周三將轉戰泰乙球隊北柳。

基斯普掌艾杜哈尼戰亞冠

阿根廷隊前國腳基斯普去年底與巴甲的聖保羅解約，近日落實接掌卡塔爾球隊艾杜哈尼，下月領軍戰亞冠D組賽事。艾杜哈尼日前贏得卡塔爾酋長盃，原主帥卡斯度赴巴西執教保地花高。46歲的基斯普簽約至2023年6月，是執教生涯8年來第6隊。

夏薩特移除接骨板唞1月

西甲一哥皇家馬德里昨公布，翼鋒夏薩特日內施手術，移除前年植入右側腓骨的一塊接骨板，估計需休戰一個月，將缺席歐聯8強倒戈車路士的兩回合賽事。這名31歲比利時國腳於2019年加盟皇馬後一直受傷患困擾，本季聯賽只上陣17場。

基丁安東尼闖瑞士賽4強

印尼隊名將基丁安東尼昨於瑞士羽毛球公開賽8強，以直落兩局擊敗印度隊的華馬，將與另一印度隊球手柏蘭萊爭入決賽。他的隊友祖拿坦則淘汰法國隊球手晉級，4強將惡鬥同樣來自印度的施里簡夫。