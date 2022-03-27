20歲施維雅達膺世界一姐 千禧後兼波蘭首人 巴迪阿金大讚

取代掛拍巴迪 獲看好前景

施維雅達昨在64強以盤數6：2和6：0輕取瑞士籍球手高露碧晉級，將取代上周宣布掛拍的巴迪登上世界第一，成為波蘭史上首名網壇單打世界第一，也是自2010年禾絲妮雅琪後的最年輕一姐。施維雅達在2020年法網以排名54位爆冷封后，今季先後於多哈及印第安韋爾斯賽奪冠。她今年累積21勝，超越偶像拿度成獲勝最多球手。對於問鼎一姐寶座，施維雅達感到難以置信，「老實說，我沒想過這個目標能夠實現。在兩日內突然成為世界第一，感覺不太真實。」她今轉戰美籍球手布蘭歌，爭入女單16強，亦表示會盡力保住一姐之位，繼續於祖國推廣網球。

巴迪本周初宣布退役時就看好施維雅達，她說：「沒有比她更適合了，她是一個很出色的球員。我退役後，她也是第一個送上祝福的人。」曾於2003年以20歲登上世界第一的名將「阿金」克莉絲達絲，亦讚揚後輩的專注力是成功要訣。

羅比夫邁阿密賽64強止步

男單方面，德籍的2號種子阿歷山大薩維利夫苦戰3盤，決勝盤以6：3擊敗克羅地亞籍球手哥歷，以獨立身分參賽的俄籍球手羅比夫則以盤數3：6、0：6，意外地不敵澳洲籍的基茲奧斯，以5號種子身分提早於64強下馬。