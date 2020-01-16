佘繕妡NCAA首封后 港劍手第二人 教練看好國際賽突破

去年惜敗 再接再厲終圓夢

歸功征奧磨練平穩心態

佘繕妡於NCAA代表美國聖母大學主場出賽，小組賽21勝2負強勢挾首名刺進淘汰賽。她在4強遇上長島大學代表Laura Fekete，合演上屆決賽翻版，以15：10取勝為上屆飲恨復仇。晉級後面對哈佛大學的Emily Vermeule，她領先5分之下與對方同時得分，終以15：10奠勝封后。

這名港將繼2018年世青賽少年組決賽後，再挫同一劍手奪冠，亦是繼2014年為史丹福大學奪金的江旻憓後，香港史上第二名NCAA劍擊冠軍。

佘繕妡賽前表明今行非金不要，加上背負為大學衝擊今屆首金的壓力，取勝一刻激動莫名，與教練慶祝時更喜極而泣。決賽對手比賽途中曾要求醫療暫停，佘繕妡稱當下只想專注自己，她又透露兩周前感到不適，因而退出NCAA旗下的大西洋沿岸聯盟賽事。負笈美國兩年，這名東奧港將終贏得當地學界最高殊榮，亦歸功去年首戰奧運磨練出平穩心態，「決賽時腦海太多事浮現，也想到去年輸一劍無緣冠軍，現在慶幸整年努力沒有白費」。

佘繕妡於2018年成為世少劍后，同年在亞運女團摘銅。港隊總教練鄭兆康昨賽後表示，對方自去年失冠後不斷苦練，這次能於水平甚高的美國大學賽事封后，信心增強有助重返國際賽場爭佳績。他說：「她非常具潛質，身體條件佳，亦有很好的訓練環境及教練，若堅持下去，予以適當時間成長，肯定再有大突破。」佘繕妡上月於世界盃巴塞隆拿站首闖8強，最終僅輸一劍失落銅牌，但鄭兆康稱證明徒弟實力，相信待她完成大學學業專注劍擊，將有更高成就。

沈晏綾初戰得20名

另一香港劍手沈晏綾首戰NCAA，代表聖地牙哥加州大學出戰女子佩劍組別，終以20名畢業。港隊早前戰畢世界盃及大獎賽分站，下月才再重返劍道，為亞洲賽、亞運等寓賽於操，佘繕妡將留美繼續學業，江旻憓等港將則已返港。