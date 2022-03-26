烏拉圭登世盃尾班車 厄國四闖決賽周 3軍煞科爭附加賽席位

烏拉圭隊昨先收起曼聯射手卡雲尼，改以賓菲加奠定歐聯8強席位的達雲紐尼斯，與蘇亞雷斯合作攻堅。這支兩屆世盃盟主面對近6仗國際賽不敗的秘魯隊，在42分鐘由效力巴甲法林明高的迪阿拉斯卡達攻入全場唯一入球，主場以1：0小勝對手。烏拉圭隊賽後與秘魯隊拉開4分差距，提前確定出線，連續4屆躋身世界盃決賽周。

新帥迪亞高阿朗素領軍三連勝

「天藍軍團」本屆世盃外首7場賽事僅取兩勝，排名一度跌至第7位。球隊去年11月辭退執掌15年的老帥泰巴雷斯，改由迪亞高阿朗素領軍，隨即脫離四連敗並錄得三連勝，協助烏拉圭隊走出低谷進軍卡塔爾。

厄瓜多爾隊同日僅憑佐迪卡些度射入12碼破蛋，作客1：3不敵尾段少踢一人的巴拉圭隊，惟在秘魯隊輸波後仍提前篤定出線，相隔一屆再次晉身決賽周，第4次亮相世界盃舞台。厄瓜多爾隊賽後續位居積分榜第3，以較佳得失球力壓烏拉圭隊。

森巴兵大捷 雲尼斯奧斯開齋

已出線決賽周的巴西隊，則主場4球大勝智利隊。「森巴軍團」上半場44分鐘由尼馬射入12碼開紀錄，雲尼斯奧斯祖利亞兩分鐘後再下一城。英超兵菲臘比古天奴及李察利臣換邊後再添進帳，助球隊今屆世盃外16場保持不敗。為巴西隊上陣12次終「開齋」的雲尼斯奧斯賽後稱，能在「足球聖殿」馬拉簡拿球場建功無比高興，冀11月續為國披甲，爭取第6次問鼎世界盃。

南美洲區4個直接出線席位全數出爐，餘下一個附加賽資格將由秘魯隊、哥倫比亞隊及智利隊爭奪。秘魯目前以21分位居第5位擁有主導權，但領先優勢只得1分，本港時間下周三早上面對巴拉圭仍務必全取3分；哥倫比亞下仗將作客榜尾委內瑞拉隊，形勢最為嚴峻的智利隊則會硬撼烏拉圭隊。取得附加賽資格的隊伍，6月將與亞洲區代表角逐世界盃入場券。