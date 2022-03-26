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2022年3月26日星期六
意軍遭絕殺 連續兩屆無緣世盃 歐國盃封王急轉直下 文仙尼認責嘆生涯最大挫折
返舊東家主場揚威 北馬其頓功臣再當「意軍剋星」
葡軍破土闖決賽 C朗食白果獲主帥力撐
威爾斯險勝晉級 巴利被嘲「吸血蚊」起孖反擊
中國羽毛球男雙4將造假 停賽3月緩刑兩年
CP3復出領太陽奪金 灰熊大勝溜馬出線季後賽
體壇快訊：林兆恒WTT挑戰賽過關
電視精選
烏拉圭登世盃尾班車 厄國四闖決賽周 4軍煞科爭附加賽席位
國足逼和沙特 李霄鵬認有運
足壇快遞：加國無緣提前出線
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【明報專訊】（請看附圖）
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