體壇快訊：林兆恒WTT挑戰賽過關

【明報專訊】港乒男將林兆恒昨於多哈舉行的WTT球星挑戰賽外圍賽首圈，以局數3：1淘汰伊朗隊球手晉級，其隊友關文皓及李漢銘則於首圈飲恨出局。女單方面，朱成竹直落3局擊敗印度隊球手躋身外圍賽次圈，吳穎嵐則不敵奧地利隊球手出局。
宇野昌磨世界賽居首
花樣滑冰世界賽續於法國蒙彼利埃舉行，今屆除了俄羅斯選手被禁止參賽外，日本「冰王子」羽生結弦及應屆冬季奧運金牌得主的美籍好手陳巍同告缺席。而前晚上演的男子個人短節目，終由應屆冬奧銅牌得主宇野昌磨以109.63分居首，冬奧摘銀的另一日本星將鍵山優真則以105.69分居次。
梅利邁阿密賽遇麥維迪夫
英籍網球名將梅利昨於邁阿密公開賽首圈以盤數7：6、6：1擊敗阿根廷籍球手狄邦尼斯，次圈將硬撼剛失去「一哥」地位的丹尼麥維迪夫。女單方面，頭號種子莎芭倫卡直落兩盤不敵羅馬尼亞籍球手貝古，與英籍新星拉度簡露雙雙次圈止步。
侯根保續代維迪戰F1
世界一級方程式（F1）明晨上演開季第二戰的沙特阿拉伯站排位賽，首站因染疫而避戰的雅士頓馬田隊名將維迪，因昨在檢測仍呈陽性，車隊終決定續由後備車手侯根保頂上出戰。至於昨日的沙特站第一節練習賽，在首站封王的法拉利車手陸奇尼，以1分30.772秒做出最快圈速。