體壇快訊：林兆恒WTT挑戰賽過關

宇野昌磨世界賽居首

花樣滑冰世界賽續於法國蒙彼利埃舉行，今屆除了俄羅斯選手被禁止參賽外，日本「冰王子」羽生結弦及應屆冬季奧運金牌得主的美籍好手陳巍同告缺席。而前晚上演的男子個人短節目，終由應屆冬奧銅牌得主宇野昌磨以109.63分居首，冬奧摘銀的另一日本星將鍵山優真則以105.69分居次。

梅利邁阿密賽遇麥維迪夫

英籍網球名將梅利昨於邁阿密公開賽首圈以盤數7：6、6：1擊敗阿根廷籍球手狄邦尼斯，次圈將硬撼剛失去「一哥」地位的丹尼麥維迪夫。女單方面，頭號種子莎芭倫卡直落兩盤不敵羅馬尼亞籍球手貝古，與英籍新星拉度簡露雙雙次圈止步。

侯根保續代維迪戰F1

世界一級方程式（F1）明晨上演開季第二戰的沙特阿拉伯站排位賽，首站因染疫而避戰的雅士頓馬田隊名將維迪，因昨在檢測仍呈陽性，車隊終決定續由後備車手侯根保頂上出戰。至於昨日的沙特站第一節練習賽，在首站封王的法拉利車手陸奇尼，以1分30.772秒做出最快圈速。