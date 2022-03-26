葡軍破土闖決賽 C朗食白果獲主帥力撐

36歲爾馬斯宴客告別土軍

精銳盡出的葡萄牙隊上半場憑波圖中場奧達維奧艾美臣貢獻一入球及一次助次，半場領先2：0。下半場土耳其隊由布拉卡爾馬斯追回一球，但這名36歲老將於完場前7分鐘主射12碼高出，結果葡軍在補時由馬菲奧斯紐尼斯鎖定3：1勝局，賽後爾馬斯則宣布退出國家隊。

C朗踢足全場未有入球和助攻，惟賽後獲主帥費蘭度山度士力撐，「人們總是會用入球來評價C朗，但我認為他今場踢得很好，很努力為隊友製造空間」。決賽對手由預期的意大利隊變成北馬其頓隊，但C朗在社交網發文提醒隊友勿鬆懈，「我們向世界盃踏出一大步，但目前仍未完成任務，必須繼續認真專注備戰，尊重對手，我相信球隊的能力，卡塔爾見」。葡軍下仗有曼城閘衛祖奧簡斯路停賽刑滿復出，此前染疫的老將中堅比比亦病癒有望歸隊。

另多個傳媒報道，葡萄牙隊27歲中場般奴費南迪斯勢與曼聯續約5年，周薪將增至24萬鎊（約248萬港元）。