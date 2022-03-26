意軍遭絕殺 連續兩屆無緣世盃 歐國盃封王急轉直下 文仙尼認責嘆生涯最大挫折

應屆歐洲國家盃盟主意大利隊，早前在世界盃外圍賽C組，屈居瑞士隊之後得次名，須轉戰附加賽爭出線，惟球隊昨晨附加賽分區4強在巴勒莫的巴比拉球場，迎戰曾在分組賽挫德國隊的「黑馬」北馬其頓隊，全場「老鼠拉龜」，多達32次攻門無功而還之餘，更在完場前補時階段，被曾效力巴勒莫的北馬其頓前鋒查高夫斯基以一記冷箭得手，終以1：0爆冷絕殺意軍，晉級附加賽分區決賽，將與同日晉級的葡萄牙隊於下周三凌晨爭奪年底的卡塔爾世盃決賽周席位。而四屆世盃盟主意大利隊，則連續兩屆於外圍賽附加賽止步，再次緣盡決賽周，是隊史首次連續兩屆缺席，亦是歷來共8支曾奪世盃球隊中，第5隊寫下長達8年世盃空白期，此前4支分別為烏拉圭、法國、西班牙及英格蘭。

前帥沙基籲改革青訓體系

面對失利，意軍主帥文仙尼表示：「此時此刻不知有何可說。去年夏天，我們經歷最美好的時光；這個晚上，我們卻經歷了最大挫折。我只能說對不起我的球員們。作為教練，責任都在我身上，而非球員。我深信球隊仍有美好的將來，這場敗仗不是他們應得的。」惟前帥沙基則認為，意軍問題出於制度上，「由上至下各方面都較其他歐洲強國落後，包括青訓體系及聯賽方針上，這才是國家隊難以人才輩出的根本問題」。

意足總主席撐文仙尼續掌帥

據報近年帶領意軍表現上佳的文仙尼，即使此仗遭遇滑鐵盧，但其帥位仍然穩固。意大利足總主席加雲拿稱：「文仙尼近年帶隊的表現有目共睹，更多年輕球員能披上國家隊戰衣，亦贏得了歐國盃冠軍，過程是正面的。雖然這是個糟糕的晚上，大家都為此沮喪，但這就是足球。」

兩度宴客埋伏線 佐真奴：抱憾終生

至於在外圍賽分組賽兩鬥瑞士隊射失12碼錯失取勝良機，間接令球隊出局的中場主將佐真奴，賽後自責道：「我難以忘記那兩次12碼宴客，這是令我抱憾終生的事。」而37歲後防老將基亞連尼，則幾可肯定無緣再戰世盃，但被問到會否退出國家隊時，他表明未是時候，暗示仍希望續為國出征。

另外，多支已出線世盃的歐洲勁旅明晨將演友賽，其中英格蘭隊將迎戰瑞士隊，其中阿仙奴前鋒布卡約沙卡昨因染疫而退隊。荷蘭隊明晨則與丹麥隊「拍跳」， 西班牙及德國則分別迎戰阿爾巴尼亞及以色列。