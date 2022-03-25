國際泳聯加入制裁禁參賽 俄足協擬申辦歐國盃 俄體育部信團結可返國際舞台

俄羅斯體育網站Sports.ru昨報道，俄羅斯奧委會會長波斯迪耶高夫（Stanislav Pozdnyakov）表示，一直與不同國際體育組織斡旋，並促請運動員及教練即使無法參與國際賽，此刻亦要團結一致，「因為只有這樣，才能在最合適時機回到國際賽場，解決入圍2024年奧運的問題」。網媒insidethegames則報道，波斯迪耶高夫連同體育部長麥特辛，近日與俄羅斯運動員協會代表會面，25歲奧運雙金泳手賴路夫亦有參與。麥特辛席上透露正研究賽期，或邀請外國選手到俄國參賽，體育部亦已提交建議，研究改建體育場地，以符合辦賽要求。

禁令勢影響俄將爭入2024巴黎奧運

俄羅斯尋求解決方法，但昨被國際泳聯進一步制裁，不但俄國及白俄羅斯泳手無法參戰該會賽事，喀山主辦短池世界賽的權利亦被褫奪。FINA稱賽期維持在12月，賽場待定，意味港將何詩蓓衛冕之行仍有變數。而賴路夫上周出席由俄國總統普京主持的集會，衣服貼上被指有支持俄國軍事行動意思的「Z」字，FINA昨宣布展開調查。而賴路夫在FINA宣布將他們全部禁賽前，表示退出6月在匈牙利舉行的長池世界賽，以示支持被禁戰的同胞。

俄足協董事稱申辦歐國盃非開玩笑

俄國足總昨亦趕在限期前向歐洲足協表態，希望與土耳其合作申辦2028年或2032年歐國盃，其董事局成員更向塔斯社稱並非開玩笑，認為較大機會申辦2032年一屆，因為相信待申辦過程進入白熱化階段，局勢已有變化。意大利早已表示欲主辦2032年歐國盃，歐洲足協發言人未否定俄羅斯加入戰團的機會，只稱仍要釐清法律及現實。