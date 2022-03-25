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2022年3月25日星期五
日本絕殺澳洲再闖世盃 三笘薰入替10分鐘起孖 偕沙特B組出線
艾歷臣戰勝兩病返丹麥隊 料下周披甲鬥荷蘭
埃及迎塞內加爾演非盃決賽翻版 沙拿盼爭出線雪恥
普巴認在法國隊更稱心 嘆當紅魔五載角色模糊
名人堂25人候選 曼聯佔12席
大坂認心結已解 懂笑對輸贏
紐約解禁 艾榮勢下周主場亮相
電視精選
國際泳聯加入制裁禁參賽 俄足協擬申辦歐國盃 俄體育部信團結可返國際舞台
英放寬車路士限制 作客球迷准入場觀戰
體壇快訊：39歲迪科爾掛靴
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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