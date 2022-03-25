名人堂25人候選 曼聯佔12席

曼聯有12名舊將入圍成大戶，包括史高斯、加利尼維爾、里奧費迪南及雲尼斯達萊等。車路士及阿仙奴共佔8人，包括效力過兩隊的艾殊利高爾及施治，「藍戰士」還有泰利及杜奧巴；利物浦的科拿、修咸頓的拿鐵斯及紐卡素的費迪南，則成名單中未贏過英超的3人。

提名準則須在英超至少上陣250場，否則要達成6項條件其中一項，包括為單一英超隊上陣200場、贏過3次英超、當選球季最佳球員、奪得英超金靴或金手套獎、在英超至少入100球或門將100次零失球。大會計算公眾投票及評審票，得票最高6人當選，投票於下月3日截止。投票網頁為premierleague.com/halloffame。

23歲預備組門將因傷掛靴

另外，曼聯預備組門將保羅胡士頓因長期受臀部傷患困擾，以23歲之齡宣布掛靴。他於2018年底加盟曼聯預備組，未曾為一隊披甲。曼聯正、副選門將迪基亞及甸恩軒達臣均予以祝福，迪基亞說：「有時候最重要是生活，而不是足球，身體健康才可好好過日子。」