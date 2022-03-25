日本絕殺澳洲再闖世盃 三笘薰入替10分鐘起孖 偕沙特B組出線

日本隊有正選中鋒大迫勇也及右閘酒井宏樹因傷缺陣，由過去多次鬥澳洲隊均建功的淺野拓磨「擔正」。賽事在雨中舉行，日本隊反客為主有較多攻勢，淺野拓磨在23分鐘單刀被門將馬菲賴恩出迎救出，澳洲隊兩分鐘後藉角球頭槌破網，但球證以主隊球員阻礙日本隊門將權田修一出迎，判犯規入球無效。利物浦前鋒南野拓實有3次機會，包括兩次接應傳中頭槌及撞射均中楣彈出，半場兩軍互無紀錄。

連續7屆晉決賽周 澳洲須轉戰附加賽

日本隊進攻主力南野拓實及伊東純也於換邊後連番失機，但完場前6分鐘後備入替的三笘薰改變戰局，他在88分鐘於禁區內接應效力川崎前鋒的前隊友山根視來傳中撞射破網，為藍武士打破僵局。這名上季中轉投比甲榜首球隊聖基萊斯聯的左翼鋒，補時階段再以高速突破殺入禁區射門，皮球省中馬菲賴恩再溜入龍門，以2：0擊敗「袋鼠兵」。

24歲的三笘薰是川崎前鋒上兩季日職冠軍成員，去夏入選東京奧運男足得殿軍，但一直未受國家隊主帥森保一重用，昨仗才是他第2次為大國腳上陣。他此役連同補時後備入替僅10分鐘，即建奇功成日本隊晉級功臣，更在大國腳開齋。他賽後稱不負主帥所託達成入球任務，形容屬全隊的勝利，故建功後立即走向場邊與後備球員慶祝。

日本隊9戰21分，澳洲隊9戰15分篤定第3名，日本隊與沙特阿拉伯隊提早一輪成B組首兩名，直闖年底舉行的卡塔爾世盃決賽周。連同A組的伊朗隊及韓國隊，今屆世盃外亞洲區4個出線席位悉數誕生。「太極虎」昨在榜首戰憑孫興慜勁射破網，加上金英權下半場建功，主場2：0擊敗伊朗隊， 以1分優勢反壓對方升上A組首名。

分組賽抽籤下月2日舉行

國際足協昨落實，決賽周分組賽抽籤將於下月2日香港時間凌晨零時於多哈舉行，根據下周四公布的最新世界排名分檔次，前7名球隊將與主辦國卡塔爾成8支種子隊，有3席於6月中世盃附加賽決出，包括亞洲區兩組第3名對壘之勝方，與南美洲區第5名爭一席。