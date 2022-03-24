出局陰影歷歷在目 基亞連尼誓克服低潮振聲威

勢伙巴斯東尼統領防線

連同今屆賽事，意軍歷來三度出戰世界盃外圍賽附加賽，於1998年一屆擊敗俄羅斯隊驚險晉級，但上屆遭瑞典隊淘汰出局。相隔4年，意軍須先鬥北馬其頓隊，晉級後將遇葡萄牙隊或土耳其隊的勝方，多踢一仗爭奪決賽周席位，無疑難度大增。盛傳下年約滿祖雲達斯後退役的基亞連尼，今季屢受傷患困擾，只於意甲上陣14次，球隊已在歐聯出局，聯賽爭標機會亦渺茫，重返世盃決賽周成其首務。這名37歲老將在4年前的附加賽正選領軍，在保方及巴沙利淡出後，防線僅餘同為祖雲達斯隊友的邦路斯。主帥文仙尼稱邦路斯因傷難在首仗披甲，意味效力國際米蘭的巴斯東尼勢臨危受命。文仙尼在關鍵戰前說：「我將了解基亞連尼的狀態，再制訂陣容。他知道自己的能力，若他認為能在5日內出戰兩仗，便可上陣。」

文仙尼福地領軍拒輕敵

意軍過往15次在位於巴勒莫的巴比拉球場出戰僅1次落敗，明晨重臨福地，文仙尼否認「坐定粒六」，「所有人認為我們能晉級，但我預期將是硬仗。要取勝必須有穩健防守，以及球迷入場支持」。對手北馬其頓隊大軍有曾來港加盟香港飛馬的門將基斯贊，惟33歲的他料上陣機會不大。