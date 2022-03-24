葡意世盃生死戰 兩老將拒留憾

C朗走下坡被批負累 社交網穩軍心促團結

基斯坦奴朗拿度（C朗）去夏回巢曼聯惹來哄動，去年保持一定入球能力，但今年走下坡，各賽事上陣12次只在英超斬獲4球，被質疑與隊友合作欠佳，甚至缺陣時球隊表現更好。他明晨領軍出戰世界盃歐洲區外圍賽附加賽，事先在社交網穩軍心，表示深知前路難行，但堅信團結可助葡萄牙隊奪得應有席位。

主帥力撐最佳球員

葡萄牙傳媒指出，自2014年9月以來，葡萄牙隊在沒有C朗下不敗，又提及在2020年9月的歐洲國家聯賽，由般奴費南迪斯、貝拿度施華、迪亞高祖達及祖奧菲歷斯領軍的葡萄牙隊，以4：1大勝克羅地亞隊，乃教練費蘭度山度士執教8年的代表作。惟葡媒意見改變不了山度士重用C朗的決定，他說：「我不認同沒有最佳球員壓陣的球隊，會有更好表現的說法。為了葡萄牙同胞，沒有事情比晉身世盃決賽周重要。」他亦續重用39歲後衛比比、38歲的荷西方迪及35歲中場摩天奴，比比已因染疫退隊，摩天奴則令廣受好評的27歲波圖球員奧達維奧艾美臣再度落選。

冀成歷來第4人五戰世盃

C朗爭取成為第4個能參戰5屆世盃決賽周的球員，也欲將建功紀錄改寫為5屆，但他亦明白土耳其隊一關不易，之後若碰意大利隊會更難打。葡萄牙隊即使擊退土耳其隊，亦會在附加賽C組決戰意大利隊或北馬其頓隊，他昨在社交網稱：「代表葡萄牙隊永遠是一大榮耀，我們知道前路不易走，對手過去表現亦值得尊重，但我們會團結地戰鬥，將球隊帶到應有位置。」