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2022年3月24日星期四
25歲巴迪掛拍 棄一姐寶座追夢 佳績帶動澳洲網球熱 生活失衡未談去向
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39歲三獅前射手迪科爾勢掛靴
楊格領鷹隊凱旋締里程碑 33歲湯馬士投黃蜂至季尾
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【明報專訊】（請看附圖）
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