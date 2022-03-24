25歲巴迪掛拍 棄一姐寶座追夢 佳績帶動澳洲網球熱 生活失衡未談去向

巴迪昨在社交網上載長達6分鐘的訪問片段，顯示她向昔日女雙拍檔兼同鄉好友狄拉高雅表示，決定結束12年職業網球生涯。這名澳洲籍名將稱一直感到難以啟齒，因而希望藉訪談形式解答退役原因，並為傳奇生涯總結道：「我很高興，亦已準備好展開新生活，追逐其他夢想，感謝運動帶給我的一切，讓我可以自豪又滿足地離開。」

體能難突破 溫網封后失動力

巴迪承認在球場已感到疲憊不堪，體能上沒法再追求更高水平。25歲的她在2019年揚威法國公開賽，職業生涯首奪大滿貫女單錦標，同年升上世界第一，去年贏得溫布頓錦標賽及在今年初奪得澳洲公開賽。雖然在澳網為東道主打破單打44年錦標荒，但她憶述溫網才是真正達成夢想，奪冠後感覺逐漸失去爭勝動力。

曾因壓力疫情兩度引退

巴迪以發球及反手削球見稱，場上穩定心態亦是佳績關鍵，造就她近年打破女子網壇亂局，長踞世界一姐之位達120周。她過去曾兩度暫別網壇，包括在2014年難抵壓力，決定在家鄉轉戰板球賽，於2016年復出網壇，2020年夏天再因新冠疫情肆虐，休戰長達11個月。

今年1月底，巴迪揚威澳網後以身體恢復欠佳為由休戰，本月初發聲明表示目標在下月復出，為澳洲隊出戰金夫人盃團體賽，但最終決定引退。她去年11月宣布，已答應退役網球手Garry Kissick求婚，昨談及未來生活時稱：「我明白外界或會疑惑，為何要在此時退役，但作為一個常人，我還有很多夢想要追，這些夢想不需四出征戰，不需離開家人與成長地。」

梅利致敬 夏納笑稱可轉戰高球

澳洲《世紀報》早前報道，巴迪成就帶動國內網球風氣，去年投身這項運動的小孩數目增加30%，大部分為女孩。巴迪當時回應稱，為鼓勵小孩追夢而自豪。女子網球聯會（WTA）主席Steve Simon昨讚揚她的貢獻，又稱她的反手削球打法將影響後輩，溫網賽會亦列出她歷來的勵志金句致敬。

英籍名將梅利在社交網祝福巴迪，前一姐、羅馬尼亞籍的夏納亦稱因不捨好友而流淚，又笑說對方未來或會以高球大滿貫冠軍身分示人。巴迪昨日宣布退役時未透露新動向，只說「希望能夠以巴迪的名字，而非運動員之名享受新生活，但我對網球的愛不會停止，因為這已是我生命一部分」。

施維雅達巴杜莎爭一姐寶座

巴迪宣布掛拍後，世界排名勢被WTA剔走。波蘭籍球手施維雅達日前稱霸印第安韋爾斯公開賽後，躍升世界排名第2位。她明日轉戰邁阿密公開賽，若在女單首圈過關便可在下周排名更新時接過一姐寶座，否則或讓印第安賽亞軍巴杜莎乘機登頂。