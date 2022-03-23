棄卒變國腳 29歲「新丁」苦盡甘來 出道兼職速遞員餬口 卡拉奧斯首入選法國隊圓夢

法國隊將於周六對科特迪瓦隊及下周三對南非隊，23人大軍有3人首獲主帥迪甘斯徵召，包括RB萊比錫鋒將尼干古、補選的阿仙奴借將中堅威廉沙列巴，以及約拿芬卡拉奧斯，相比前兩者已在青年梯隊為國征戰，真正首度入選國家隊的卡拉奧斯，因網上瘋傳的片段而成焦點。

獲悉入選痛哭 華拉尼致賀

片中顯示卡拉奧斯與一眾朗斯隊友看電視直播，等待迪甘斯公布法國隊名單，卡拉奧斯坐在中間表現緊張，當迪甘斯讀出他名字時立即掩面哭泣，職球員都為他狂歡。事後曼聯中堅華拉尼亦發文恭賀母會。

卡拉奧斯在出生地斯特拉斯堡接受青訓，18歲受父母離異及被球會棄用雙重打擊，初出道僅在法國低組別及德國第六級別聯賽球會落班，薪金低微需兼職速遞員及送郵件。之後返法國續在業餘聯賽浮沉，24歲在法乙的奎維利魯昂簽下首份職業合約，但陷入樽頸，直至4年前，他獲加盟比勒費爾德的機會，效力兩季贏得德乙冠軍助升班，但他未隨隊挑戰德甲，反而回流加盟朗斯，以28歲之齡首戰法甲。

季內參與13入球看齊阿諾特

出道時司職右翼鋒的卡拉奧斯，於比勒費爾德起改任右翼衛，漸以傳中準繩、出擊力強及不惜氣力奔跑見稱，在朗斯首季貢獻3入球及6次助攻，入選上季法甲最佳陣容。今季這名「帶刀侍衛」於法甲大半季已交出4入球9次助攻，參與13個入球與利物浦右閘阿歷山大阿諾特，暫並列今季歐洲五大聯賽參與最多入球後衛。

三中堅陣式助展「帶刀侍衛」所長

卡拉奧斯的故事與李斯特城前鋒占美華迪有多少相似，同樣臨近30歲才獲國家隊徵召。圓夢時留下男兒淚的他曾表示：「女友告訴我哭泣並不代表是弱者，要宣洩時就要釋放情緒。下次我還是會毫不猶豫哭泣」。法國隊近期嘗試轉踢三中堅，在朗斯踢同樣陣式的卡拉奧斯有望獲機會展所長。他在社交網稱腳踏實地就可看見光芒，正如迪甘斯及朗斯主帥哈斯所言，今次入選只是他的新開始。

（國際賽消息）