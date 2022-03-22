拿度印第安賽負傷落敗 費利斯封王平阿加斯成就

拿度未平紀錄 為堅持自豪

西班牙「泥地王」拿度挾4號種子身分出戰，卻在首盤遭20號種子費利斯以6：3響頭炮，二人次盤激戰至搶七，再由費利斯以細分7：5奠勝，成為2001年後首個美籍男單冠軍，亦是佐高域在2011年奪標後的最年輕冠軍。拿度賽前20連勝，最終未能追平佐高域的37項ATP（男子網球聯會）1000級別大師賽錦標紀錄。他透露肋骨位置感到痛楚，難以呼吸，更有點頭暈，他說：「我盡力了，至少堅持到最後，雖然失望，但完賽前已接受戰果，因為痛楚影響很多方面發揮。」

費利斯感激父親兼教練，又笑說在鏡頭寫下問號，因為自己也難以相信奪冠，「這是我的童年夢想，從前以為是不可能的夢，現在實現了」。他將升上世界排名13位，向前十目標踏前一大步。

施維雅達封后升世界第二

而20歲的施維雅達則以盤數6：4、6：1勇挫希臘籍的莎嘉里，從女單世界第4升上個人新高的第2位，賽後稱與趕過「一姐」巴迪目標近在咫尺。