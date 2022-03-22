碧咸IG借烏克蘭醫生 揭慘况求援 俄辦賽稱規模媲美冬殘奧 普京斥制裁削體育意義

英格蘭足球名宿碧咸個人IG帳戶坐擁7162萬粉絲，他前晚在該社交平台發布影片，宣布借出帳戶予哈爾科夫的婦科醫生Iryna使用。Iryna隨即透過多個限時動態，向外界展示醫院在戰事開始後的狀况，包括孕婦如何在地下室分娩及如何冒險照顧重症嬰兒。Iryna透露自戰爭爆發後，醫院已經把所有孕婦及母親撤離至地下室，自己更是全日無休地工作，「第一日是最困難的，因為我們要學懂怎樣在炮火突襲下工作」。不過，她無奈指出，由於不能移動醫療器材，重症嬰兒只能冒險留在醫院。

孕婦地下室分娩 醫生：炮火中工作

哈爾科夫位於烏克蘭東部，跟俄羅斯邊境僅相距約40公里，是俄烏戰爭的重災區，不少新生兒與母親因逃避戰火或家園被毀，只能留在地下室生活。一眾醫護人員在戰爭的陰霾下工作，Iryna表示：「我們會擔心、會哭泣，但絕不會放棄。」這名婦科醫生特意感謝聯合國兒童基金會（UNICEF）援助及所有捐贈者，擔任UNICEF親善大使長達17年的碧咸，在本月初已捐出100萬鎊（約1030萬港元）協助烏克蘭民眾，並親自拍片呼籲大家捐款。

4天賽事5國參與

至於遭國際體壇制裁的俄羅斯，上周五起一連4日為被禁出戰北京冬殘奧的俄羅斯及白俄羅斯選手補辦賽事，共設越野滑雪、冬季兩項、冰壺、單板滑雪、高山滑雪及冰球項目，哈薩克、塔吉克及亞美尼亞亦有派選手參賽。普京在開幕當天發表講話，批評國際殘奧委員會禁止兩國選手參賽的決定為犬儒主義，並稱體育已失去意義，「平等已變成不正當的寬容、正義變成雙重標準，純粹的運動競賽也變成反禁藥組織的政治獨裁」。

俄羅斯隊掃39金

賽事昨日煞科，塔斯社報道俄羅斯隊贏得39金40銀27銅，並稱漢特-曼西斯克在7天內變身成賽場，賽事規模等同冬殘奧。俄媒早前稱，冠軍獎金為400萬盧布，亞軍及銅牌得主亦可各獲250萬盧布及170萬盧布，他們的教練及幕後團隊預料亦會獲獎金回報。

（俄烏局勢）