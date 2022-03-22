體壇快訊：卡比多羅比揚威美國

勇士缺居里負馬刺

金州勇士昨於NBA常規賽迎戰聖安東尼奧馬刺，至最後54.4秒追平，但馬刺在最後3秒有保爾迪兩罰中一，基頓莊遜隨即搶得籃板射入致勝兩分，助馬刺以110：108絕殺勇士。「咖哩仔」史堤芬居里因傷缺陣，賽後稱有信心在4月16日季後賽展開前復出。

黃何配多哈賽過關

乒乓球港隊昨在WTT多哈賽展開雙打正賽征途，陣中一哥黃鎮廷伙拍何鈞傑出戰男雙，以局數3：1挫伊朗隊組合，躋身8強，對手是昨日淘汰吳柏男/林兆恒的德國隊對手。港隊一姐杜凱琹伙朱成竹出戰女雙，則以局數1：3不敵印度隊組合，16強止步。

安賽龍重奪全英賽

世界一哥兼丹麥隊球星安賽龍昨出戰羽毛球全英賽決賽，與印度隊「黑馬」勒斯亞激戰53分鐘，終以局數21：10、21：15取勝，自上屆屈居亞軍後，相隔一屆再奪這項大賽冠軍。日本隊的渡邊勇大/東野有紗則以直落兩局，擊敗中國隊的王懿律/黃東萍，贏得混雙冠軍。