巴塞打吡4蛋刺馬 奧巴起孖 沙維稱爭標燃希望

連續5次交手建功 仿效《龍珠》慶祝搶風頭

巴塞過去6次與皇馬交手均無法贏波，昨仗甫開賽反客為主。25分鐘，奧士文尼迪比利右路突破後傳中，奧巴美揚力壓守衛頂入先開紀錄。38分鐘，迪比利開出角球，朗奴阿拿奧祖應頂頭槌破網，巴塞半場兩球領先。換邊後不足兩分鐘，奧巴美揚後腳妙傳，造就費倫托利斯燙射建功。二人在51分鐘交換角色，由費倫托利斯橫傳予奧巴美揚單刀射入。旁證雖一度指越位在先，但球證經視像裁判（VAR）覆核後改判入球有效。巴塞最終淨勝4球，與榜首的皇馬差距收窄至12分，並少踢一仗。

交出兩入球一助攻的奧巴美揚，此前在多蒙特6次與皇馬交手，連同昨仗已連續5次於「銀河艦隊」身上取得入球。他賽後續表達加盟巴塞後充滿喜悅，「能與眾多好球員合作，比賽變得更容易，就看看這場大勝後，我們能走得多遠」。主帥沙維則認為，球隊西甲爭冠尚未絕望，「我不肯定我們能否奪冠，但不能排除所有可能性。或許來得有點遲，但這仗仍是非常重要的勝利」。

安察洛堤為大敗認責

《馬卡報》報道，有皇馬球迷在愛隊落後4球時已憤然離場，形容是「一生中看見最荒誕的球賽」，教練安察洛堤賽後承認責任，冀球隊上下忘記慘敗繼續向前。