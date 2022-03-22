高普毋懼下月兩鬥曼城 英足盃4強相遇 紅軍22日7仗成四冠關鍵

利物浦此役藉迪亞高祖達在78分鐘一箭定江山，小勝英冠球隊諾定咸森林，下月中於溫布萊球場與曼城爭入決賽，勝方將與車路士或水晶宮決戰。應屆英格蘭聯賽盟主利物浦下月進入爭四冠關鍵期，由4月2日在英超迎戰護級球隊屈福特開始，至4月24日在默西塞德郡打吡戰碰愛華頓為止，22日內連踢7場（見下表），其間還有歐聯8強兩戰賓菲加及主場與曼聯合演「雙紅會」，更矚目的是需在7日內，於聯賽和足總盃連戰爭取成為「三冠王」的曼城。

紅軍於足總盃與曼城狹路相逢，高普回應道：「兩軍都不太會喜歡對賽，可是賽事愈接近尾聲，就愈有可能面對曼城，這是很正常的。車路士也差不多，他們也很強大，你也不想每周都對壘他們。」

藍月大勝過關 下月賽程佔優

曼城憑史達寧、奇雲迪布尼、菲爾科頓及馬列斯建功，作客以4：1大勝修咸頓。「藍月」下月亦需在21日內連踢7場（見下表），其間在歐聯兩度惡鬥馬德里體育會，但最後兩場英超主場迎戰白禮頓和屈福特，相比於利物浦同期賽程難度較低。

曼城主帥哥迪奧拿賽後稱讚史達寧道：「我從沒懷疑他的實力，他總能在前場展示侵略性和製造入球機會。可是，我同時間尚有基亞利殊、菲爾科頓和馬列斯可用。馬列斯具質素，對球隊有很好的影響力。」將於明夏約滿的史達寧暫仍未獲會方續約。

曼城去年掙55.7億冠絕球壇

另外，德勤球會財富排名榜昨出爐，曼城去年以6.45億歐元（約55.7億港元）的收入，破天荒榮登榜首，皇家馬德里及拜仁慕尼黑分別以6.41億歐元（約55.3億港元）和6.11億（52.7億港元）排第2和3位，前年一哥巴塞隆拿則受到新冠疫情嚴重打擊，以5.82億歐元（約50.2億港元）退居第4，隨後依次是曼聯、巴黎聖日耳門、利物浦和車路士。

（英足盃消息）