車路士挫米堡闖英足總盃4強 蒙特：渴望揚威本土賽

英超護級球隊愛華頓，被水晶宮守將馬克古希、前鋒桑馬迪達、韋費特沙夏及中場韋曉斯先後建功，以0：4慘敗，並令主帥林柏特各項賽事成績改寫成4勝6負，而由韋拉執教的水晶宮則取得今季最大勝仗。

至於先後淘汰曼聯和熱刺的米杜士堡，昨仗迎戰車路士處於下風，全場5射零中，遜於車仔的11次攻門4次中框，而盧卡古及薛耶治則先後15和31分鐘破門，終令「米堡」吞兩蛋出局。值得一提的是，已淪為後備的盧卡古，昨仗是繼本月初足總盃淘汰盧頓後首次擔正。

受制裁被禁售票 僅700車迷觀戰

俄羅斯班主艾巴莫域被英國和美國等民主陣營國家制裁，令車仔此仗只能有700名球迷入場觀戰。美臣蒙特說：「這個晚上車路士的球迷並不多，但球隊卻以足球表達了一切。我們正為贏得今季首個本土錦標而飢餓，因為上月尾曾在溫布萊球場上演的聯賽盃決賽不敵利物浦。」車仔目前在英超排第3，被一哥曼城拋離11分，重奪冠軍機會渺茫。

「藍戰士」領隊杜曹表示：「我們當然曾分析曼聯和熱刺的出局原因。米杜士堡的右路進攻力尤其強，我們決定起用左閘馬蘭沙亞，配合其他球員一起防守，而由魯迪格、堤亞高施華及艾斯派古達則箝制了兩名敵鋒。」杜曹去年初成為車仔主帥，雖稱雄去季歐聯，卻仍未在本土賽事奪冠。另外，今夏勢約滿離隊的魯迪格，據報已同意與意甲「四哥」祖雲達斯簽約4年，年薪540萬鎊（約5570萬港元），另祖雲傳言亦垂青今季被車仔外借至水晶宮的中場干拿加歷查。

艾巴莫域賣盤或拒英美買家

泰利擬新班主手中購一成股權

此外，已委託The Raine Group出售車路士的俄籍班主艾巴莫域，據報有權否決買家投標，故此料他勢拒絕來自美國和英國的買家報價。如果英、美買家被拒諸門外，據報提出以26.6億鎊（約274.4億港元）收購的沙特阿拉伯的媒體集團，便有機會成為新班主。

至於車路士名宿泰利已聯同多名富豪組成一個名叫True Blue的財團，盼在新班主手上斥資2.5億鎊（約25.8億港元）取得一成股份，若成功便計劃推出「球會代幣」予球迷認購，使他們也成為球會決策者。