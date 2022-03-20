盼綠化濠江足球沙漠 嘆港超停擺球員可悲 返澳開班復賽 梁嘉恆疫下自勵

梁嘉恆去年7月約滿離開理文，跟共事多年的體能教練蔡振賢回到澳門開辦足球訓練班，冀從體能、技術和心理三方面着手助澳門聯賽球員訓練。嘉恆在港期間與蔡振賢同住，笑言對方逢有新訓練都率先找他測試，「我接受訓練後也感受到，力量和速度比以前提升」，而訓練班經大半年累積近百學員，包括跟澳門甲組球隊青鋒合作協助訓練。二人斥資租借GPS及心跳帶套裝，逐一記錄學員跑速及心跳等數據，還購買發球機輔助。

引入科技訓練 培育職業球員

他們在澳門疫下可租場練波，團隊現增至10人，每周有8至9堂訓練，包括舉重健身及瑜伽，嘉恆說：「想將專業足球和科學訓練帶到澳門，教授職業球員是這樣訓練。學員除了甲組球員，還有來自乙、丙、預備組甚至學界。早上有10多人練波，這情况以澳門來講算很好，希望改變這裏的足球環境，長遠培訓學生做職業球員。」

梁嘉恆此前來港落班7年，見證香港足球發展下滑，他曾效力的和富大埔及香港飛馬都先後自降退出港超，過去兩年疫情又經歷過多次嚴格「隔離氣泡」措施，深明港超球員無波可踢的無奈，「訓練是職業運動員的工作，但疫下無法戶外訓練，有時像打游擊般到處找地方跑步，或要留家開Zoom健身。比賽踢踢吓又停，真的好可悲，有職業足球的地方不應該是這樣。自己也算做了正確決定（回澳門），畢竟已超過10個月無見家人」。

返澳治腳傷 料下月初復出

梁嘉恆近年飽受腳踝傷患困擾，為療傷多次往返港澳兩地，隔離累計多達70天，曾跟球會產生分歧，「香港和澳門本來好近，以往平均兩周回去一次，所以是有點無奈」。回澳門後，嘉恆除了指導訓練班，同時為腳傷做復健，「我不想再帶痛楚去踢波，上季初頭兩三個月，已是我在港超維持最好狀態的最長時間，很遺憾未能在港處理和找出傷患主因，現在希望可根治」。

經過大半年，嘉恆身體狀况愈來愈好，訓練班又上軌道，最近落實重返舊會澳門甲組球隊蒙地卡羅，待香港足總批出轉會紙後，最快下月初重返球場比賽，「始終想繼續做職業球員，無理由連澳門聯賽都不試，而且訓練太耐，想在比賽取回感覺」。

無悔未赴梅州 裝備自己謀北上

受多個因素影響，梁嘉恆去年初未能北上到當時在中甲的梅州客家試腳，「往返都要隔離，加上剛傷癒信心不大，沒去試腳，可以說我決心不夠，但一切由自己承受」。蔡振賢最近亦婉拒中超升班馬浙江隊邀請，因他正修讀運動科學碩士，加上疫情及家庭等因素而放棄，但他和嘉恆未有否定將來北上的機會。年底滿30歲的梁嘉恆說：「我會繼續裝備自己，現在腳踝愈來愈好，可能會是新開始。」

記者：余瑋